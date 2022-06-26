Донецкая ОВА: РФ стягивает силы к Славянску, ВСУ готовы

Российские войска накапливают силы в Славянском направлении, они не меняют тактику и попытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка. Однако ВСУ уже готовы их встретить, сообщает Укринформ.

Об этом заявил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

"Наблюдаем накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии на Славянском направлении. Враг применяет свою тактику и пытается подвинуться поближе к линии нашей обороны для того, чтобы кроме ракет, самолетов, которые они системно используют в Донецкой области, использовать ствольную артиллерию для обстрелов города.

Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в родном Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию. Но то, что мы сделали в Донецкой области, оно с тактической точки зрения и нашей оборонной стратегии делает все возможное, чтобы не дать врагу использовать такую ​​тактику, но он все равно будет ее применять. Мы готовы и будем стоять столько, сколько необходимо" , – сказал Кириленко.

Также он сообщил, что ночь в Донецкой области прошла под обстрелами по всей линии фронта. Происходили обстрелы Курахово, ракетный удар по Константиновке. Пока там разбирают завалы, к счастью, пострадавших там нет. Просто сейчас проходят обстрелы Авдеевки, сообщил глава ОВА.