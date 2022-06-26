Байден призвал к единству в G7 и НАТО на фоне войны Ррссии против Украины

Президент США Джо Байден призвал сохранять единство партнеров в Группе семи и НАТО перед вызовами, созданными войной РФ против Украины, отметив, что президент РФ Владимир Путин надеется на обратное, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Нам нужно держаться вместе" , – заявил президент США.

Он отметил, что Путин надеется, что рано или поздно между союзниками в НАТО и G7 начнется раскол.

"Но этого не произошло – и не произойдет" , – подчеркнул Байден.

Он отметил Германию как очень близкого союзника и её весомую роль в Европе.