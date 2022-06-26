Bloomberg: Россия находится "в нескольких часах" от дефолта
Россию отделают от дефолта всего несколько часов. Сегодня вечером заканчивается льготный период по пропущенным платежам по облигациям на сумму около 100 млн долларов, заблокированным из-за широкомасштабных санкций, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что официального заявления не будет, и Россия уже оспаривает это обозначение, но если инвесторы не получат свои деньги к установленному сроку, в понедельник утром наступит дефолт.
Пока это в основном символическое событие, учитывая, что Россия уже является экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира. Но это показывает, как США, Европа и другие страны закрутили гайки с момента начала вторжения в Украину в феврале, чтобы сделать для России практически невозможным ведение нормальной финансовой деятельности.
Для России это будет первый иностранный дефолт с момента отказа большевиков от долгов царской эпохи в 1918 году. В начале 2022 года РФ была очень близка к такому моменту, но ей удалось спастись в последний момент, перейдя на другие способы оплаты. Этот альтернативный путь был впоследствии перекрыт в мае - всего за несколько дней до наступления срока выплаты 100 млн долларов - когда США закрыли лазейку для санкций, позволявшую американским инвесторам получать платежи по суверенным облигациям.
Теперь вопрос заключается в том, что будет дальше, поскольку рынки столкнулись с уникальным сценарием дефолта заемщика, который готов и имеет ресурсы, чтобы заплатить, но не может.
"Объявление дефолта - это символическое событие. Российское правительство уже потеряло возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас Россия не может занимать у большинства зарубежных стран", - заявил Такахиде Киучи, экономист исследовательского института Nomura в Токио.
Как сообщалось, крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили обслуживать государственный долг России. Проводить операции с ним финансовым учреждениям запретило министерство финансов США.
Напомним, Соединенные Штаты приблизили Россию к грани исторического дефолта, не продлив ее лицензию на выплату держателям облигаций.