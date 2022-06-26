Разведка: Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси

Военная разведка Украины заявляет, что Российская Федерация снова увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации, сообщает Новое время.

По данным ГУР, руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ.

Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Белоруссии. Официально для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи.

Также с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения.

Анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся.