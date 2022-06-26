Белый дом: США готовы предоставить Украине дополнительное вооружение

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине дополнительное вооружение. В частности, западные или американские системы, чтобы позволить украинским военным вести боевые действия на Донбассе, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

"Соединенные Штаты готовы пойти навстречу и предоставить Украине другие западные или американские системы, чтобы позволить им вести боевые действия на Донбассе. И это требует некоторой подготовки, верно? Это означает, что придется вывести некоторых украинских солдат из боя" , - заявил он.

Кирби подчеркнул, что перед тем как предоставить новое вооружение Вашингтон хочет убедиться, что ВСУ получат системы, к которым они привыкли, а также системы, которые им необходимы, без ненужного снижения их боеготовности на местах.