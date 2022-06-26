Эрдоган встретится с лидерами Швеции и Финляндии до саммита НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в переговорах с лидерами Швеции и Финляндии, а также генсеком НАТО во вторник в преддверии саммита североатлантического альянса в Мадриде.﻿ Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, со ссылкой на Haberturk, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"По просьбе генерального секретаря НАТО в Мадриде состоится четырехсторонняя встреча на уровне лидеров глав государств с участием нашего президента. На ней могут быть достигнуты определенные договоренности" , – отметил Калин.

В то же время, он подчеркнул, что присутствие Эрдогана на переговорах со Швецией, Финляндией и НАТО во вторник не означает, что Турция готова отступить от своей позиции. Калин сказал, что Турция и страны Северной Европы пришли к согласию по многим вопросам.

Лидеры стран НАТО соберутся на саммит в Мадриде 29 июня.