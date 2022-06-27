Ракетный удар по Одесской области: загорелись дома, 8 раненых (Обновлено)

Вечером 26 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. В результате попадания в жилой квартал произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек. Есть пострадавшие.

Об этом сообщила Одесская мэрия.

Предварительно пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Сообщается, что для ликвидации последствий ракетного удара привлечены три единицы техники ГСЧС, а также 12 специалистов.

Дополнено. В результате попадания крылатой ракеты Х-22, выпущенной с вражеского самолета Ту-22 с направления временно оккупированного Крыма, в жилом квартале одного из сел Одесского района произошло возгорание трех частных домов и приусадебных зданий на общей площади 500 кв. м.

По уточненным данным, легкие осколочные ранения в результате взрыва получили 8 человек, из которых 1 ребенок. После оказания медицинской помощи на месте госпитализация раненым не понадобилась. Пожар ликвидирован.