Bloomberg: в России наступил дефолт по внешнему долгу

Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией экономических санкций США и ЕС, которые лишили страну возможности совершения платежей зарубежным кредиторам. ﻿Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В течение нескольких месяцев РФ находила пути обхода ограничений, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня 26 июня истек льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов. Факт неуплаты процентов по долгу в крайний срок считается событием дефолта.

"Объявление дефолта - это символическое событие. Российское правительство уже потеряло возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас Россия не может занимать у большинства стран" , - заявил Такахиде Киучи, экономист исследовательского института Nomura в Токио.

Во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по своему внутреннему долгу в размере 40 миллиардов долларов. В последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики отказались от долгового бремени Российской империи в 1918 году.

Как сообщалось, крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили обслуживать государственный долг России. Проводить операции с ним финансовым учреждениям запретило министерство финансов США.