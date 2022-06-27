В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 35 000 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1552 (+20) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3687 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 771 (+7) ед,
- РСЗО - 243 (+0) ед,
- средств ПВО - 101 (+2) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 184 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6),
- крылатых ракет – 139 (+0),
- кораблей /катеров - 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2575 (+11) ед,
- специальной техники – 60 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Данные уточняются.