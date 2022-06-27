В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 июня ориентировочно составили:

  • личного состава – около 35 000 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1552 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3687 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 771 (+7) ед,
  • РСЗО - 243 (+0) ед,
  • средств ПВО - 101 (+2) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 184 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6),
  • крылатых ракет – 139 (+0),
  • кораблей /катеров - 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2575 (+11) ед,
  • специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.

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