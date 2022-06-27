Кабмин запускает еще три грантовых программы для бизнеса

В Минэкономики сообщили о запуске ещё трёх грантовых программ по поддержке предпринимательства. Они направлены на развитие перерабатывающей промышленности и ІТ-сферы, сообщает ЛигаБизнес.

Программа развития перерабатывающей отрасли

Софинансирование предпринимателей, которые хотят создать или развить свой бизнес. Первые 1000 заявителей получают грант в размере до 70% стоимости проекта, остальныя 30% финансируют за собственный счет.

Средства выделяются на приобретение основных средств производства (верстаты, технологическое оборудование) и покрытия расходов на их доставку и введение в эксплуатацию.

Также участники могут привлечь дополнительные кредитные средства - до 16 миллионов гривен по программе "5-7-9" под 0%.

Предприниматели должны оплатить налоги и ЕСВ на сумму гранта в течение 3 лет, создав по меньшей мере 25 рабочих мест.

Программа инвестиций в ІТ-стартапы

В рамках проекта финансируется реализация ІТ-стартапов на разных этапах - от идеи к готовому жизнеспособному продукту.

Для стартапов, в зависимости от стадии реализации Фонд развития инноваций предоставляет грант от 750 тысяч до 3,5 миллионов гривен с четкими условиями о количестве привлеченных работников, а Фонд инвестиций оказывает поворотную финансовую помощь от 3,5 до 8 миллионов гривен.

Обязанность получателя гранта - оплатить налоги и ЕСВ в размере 50% полученного гранта в течение двух лет и создать не менее 5 рабочих мест.

Программа "Старт в ІТ"

Гранты на обучение украинцев по ІТ-специальностям. Получить финансирование могут граждане, которые потеряли работу, находятся в простое, неоплачиваемых отпусках, ВПЛ, которые желают получить новую профессию в сфере IT.

По завершению учебы участники должны в течение 30 дней трудоустроиться по новой специальности, открыть ФЛП или осуществлять независимую профессиональную деятельность.

В целом Правительство на прошлой неделе представило шесть грантовых программ, которые стали основой большого проекта "єРобота". Постепенно в "Дия" появится возможность и детали, как податься на каждый из этих грантовых проектов.