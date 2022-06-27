Проценты по кредиту в случае просрочки обязательства: решение КСУ

Предписание первого предложения части первой статьи 1050 Гражданского кодекса не ограничивает права Банка на получение процентов как платы за пользование кредитом, сообщает ЛигаБизнес.

К такому выводу 22 июня пришел Конституционный Суд по делу № 6-р(ІІ)/2022 по конституционной жалобе Акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" относительно соответствия Конституции Украины предписанию первого предложения части первой статьи 1050 Гражданского кодекса.

Установлено, что между Банком и Предприятием заключен кредитный договор о предоставлении денежных средств в виде мультивалютной возобновляемой кредитной линии. Заключая кредитный договор, стороны договорились, что проценты как плата за пользование денежными средствами будут начислены, а соответственно должны быть выплачены ко дню возвращения кредита.

Банк считает, что предписание первого предложения части первой статьи 1050 ГК (если заемщик своевременно не вернул сумму займа, он обязан заплатить денежную сумму в соответствии со статьей 625 этого Кодекса – сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы, если другой размер процентов не установлен договором или законом) ограничивает получение Банком начисленных процентов за пользование кредитом моментом наступления срока возвращения кредита, а не зачисления денежной суммы, которая была одолжена, на банковский счет кредитора.

Конституционный Суд пришел к заключению, что как на момент заключения кредитного договора, так и в течение срока кредитования Банк имел правомерные ожидания на получение процентов за пользование денежными средствами до дня возвращения кредита, а следовательно право требования Банка относительно уплаты ему таких процентов является имуществом и соответственно объектом права собственности, защиту которого гарантирует статья 41 Конституции Украины.

При этом, КС отметил, что предписания статей 625 и 1050 ГК нормируют вопрос ответственности за нарушение денежного обязательства заемщиком, тогда как предписания статьи 1048 Кодекса определяют общие условия начисления, уплаты процентов за пользование денежными средствами как существенные условия договора ссуды, кредитного договора. Предписания части второй статьи 625, первого предложения части первой статьи 1050 и части первой статьи 1048 ГК регулируют разные по содержанию правоотношения, которые не взаимоисключаются, ведь по общему правилу, применение мер гражданской ответственности не освобождает должника от выполнения обязательств по договору в натуре, если другое не установлено в договоре или законе.

В итоге, решением КСУ установлено, что в аспекте затронутых в конституционной жалобе вопросов предписание первого предложения части первой статьи 1050 ГК не ограничивает права Банка на получение процентов как платы за пользование кредитом, не вызывает негативных последствий для права Банка на ведение предпринимательской деятельности, а потому является конституционным.