Криминал во время войны: НБУ пытается продать лагерь в Ирпене

Национальный банк Украины во время войны пытается в очередной раз продать через систему "Прозорро" сооружения бывшего пионерского лагеря "Сокол", сообщает Деловая столица.

Лагерь расположен в Ирпене Киевской области, по улице Давидчука, 63.

Стартовую цену лагеря еще до военной агрессии РФ определили в 28,3 млн грн. Из-за активных боевых действий неизвестно, в каком состоянии лагерь, были ли замены объектов недвижимости, уцелели ли зеленые насаждения. Фотофиксация на сайте "Прозорро" отображает только состояние 2-3 зданий из примерно 20, входящих в комплекс.

Как стало известно от руководителя предыдущего владельца, в отношении этого имущества ведется также уголовное производство 12022100000000079. Оно касается того, что оценочные компании по заказу Национального банка Украины сначала оценили имущество в 4,9 млн грн, что вызвало чрезвычайный ажиотаж на торговой площадке СЕТАМ и технически дало возможность поставить его на баланс НБУ вообще за 3,4 млн. грн.

Об осуществленных Нацбанком улучшениях этой недвижимости после приобретения в собственность, которые дали возможность той или иной оценочной компании переоценить имущество уже в 28,3 млн грн, "ДС" не известно. Как и то, могут ли результаты этого уголовного производства быть основанием для признания факта обретения права собственности незаконным.

По информации интернет-изданий Ирпеня, на первых торгах на СЕТАМ этим объектом интересовались финансовые компании, которые готовы были приобрести его в 30 раз дороже, чем приобрел сам НБУ. Но какая ценность лагеря осталась вследствие имеющихся рисков уголовного производства и военных действий на его территории сейчас — неизвестно.