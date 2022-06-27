Британская разведка: РФ будет больше полагаться на резервные силы

Минобороны Британии в своём разведывательном обзоре считает, что в ближайшие недели российская армия будет больше зависеть от резервных сил, однако, несмотря на постоянный дефицит резервистов, Москва пока неохотно воспринимает идею всеобщей мобилизации, сообщает Украинская правда.

Как отмечается, хотя основным оперативным фокусом России остается Северодонецко-Лисичанский "карман", неделя постоянно интенсивных обстрелов свидетельствует о том, что Россия пытается взять инициативу на северной оси Изюма. При этом украинские войска продолжают удерживать линию в этом секторе, хорошо используя лесную местность для поддержки своей обороны.

"В ближайшие недели российская кампания, скорее всего, все больше будет полагаться на эшелоны резервных сил" , - говорится в обзоре.

В британской разведке отмечают, что российские резервы состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти уже наверняка начала использовать.

Российский боевой резерв армии — это недавнее нововведение, состоящее из резервистов-добровольцев, работающих по совместительству и развертывающихся как целые подразделения, как правило, предназначенные для выполнения задач в тылу.

Человеческий мобилизационный ресурс – это значительный фонд всех ветеранов, служивших в регулярной армии за последние пять лет.