Гайдай рассказал о масштабных разрушениях в Лисичанске
Вражеские войска атакуют Лисичанск из Попаснянского направления, в городе много поврежденного жилья и инфраструктуры. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Повреждений в Лисичанске очень много. По возможности, обследуем улицы и дома на наличие пострадавших. Разрушения получили по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожено сразу шесть частных домов", - отметил Гайдай.
Также войсками РФ обстреляна территория автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админзданий.
"Они пытаются блокировать город с юга, при этом уничтожают все, куда может достать их артиллерия и системы залпового огня. Держим оборону Лисичанска", - говорится в сообщении.