В Минкульте рассказали, как российским артистам попасть в "белый список"

По данным Министерства культуры и информационной политики, чтобы попасть в "белый список", свидетельствующий о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, российские артисты должны подать заявление в СБУ, сообщает Деловая столица.

В Минкульте напомнили, что 19 июня Верховная Рада приняла решение о запрещении публичного исполнения российских песен и их использовании на радио и телевидении. Закон предусматривает, в частности, создание так называемого "белого списка" российских артистов – перечня музыкальных исполнителей (певцов) государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины.

В него включают российских исполнителей, в том числе тех, кто собирается на гастроли. Они должны:

подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, содержащее призыв к государству-агрессору немедленно прекратить агрессию против Украины, обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины;

согласие на публикацию такой декларации;

не входить в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

"Чтобы попасть в этот список, в СБУ подается соответствующее заявление от артиста или его представителя или организатора гастролей. Форма, содержание, порядок представления и рассмотрения заявления о включении в Перечень определяются СБУ по согласованию с МКИП. Несоответствие заявлений и/или действий лица подписанная декларация является основанием для отказа в ее включении в Перечень или для ее исключения из Перечня" , — отметили в министерстве.

Включение в Список и исключение из него осуществляется на основании решения СБУ, которое принимается по согласованию с Минкультом (но не позднее двух рабочих дней), направляется в аппарат СНБО, который обнародует Перечень на своем сайте и обеспечивает своевременное обновление.

Исключение из перечня возможно также на основании представления СНБО, Нацсовета по телевидению и радиовещанию или Минкульта, которое направляется в СБУ для обработки и принятия решения.

При этом СБУ имеет право не раскрывать оснований, ставших причиной отказа во включении лица в Перечень или исключение из него.