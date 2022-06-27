В Мариуполе под завалами одного из домов найдены более 100 тел погибших
В одном из жилых домов Мариуполя обнаружили еще более 100 тел мирных жителей, которые погибли от бомбардировок. Тела остаются под завалами.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, тела были найдены в доме на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды.
"При обследовании зданий в Лиобережном районе в доме, в который попала авиабомба, на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды обнаружены более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют", - сообщил Андрющенко.
Советник мэра также отметил, что в городе продолжается эксгумация.
"В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не производится", — резюмировал он.