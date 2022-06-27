С начала войны в Украине открылось более 50 тысяч новых бизнесов

Согласно данным Opendatabot, с момента начала полномасштабной войны в Украине было зарегистрировано более 51 000 тысяч новых бизнесов. ﻿В частности 43 тысячи — это ФОПы и 8 тысяч юридических лиц, сообщает Новое время.

Отмечается, что в начале июня в Украине было зарегистрировано наибольшее количество ФОПов с момента полномасштабного вторжения РФ — 4652 предпринимателя.

Всего за три недели в Украине было зарегистрировано более 12 тысяч предпринимателей.

Также отмечается, что с 24 февраля заметно изменилась география регистраций новых компаний. Так, в июне в Киеве было зарегистрировано 40% ФОПов по сравнению с довоенными показателями, во Львове — 45%, а вот в Харькове — только 25%.

Кроме того, война изменила направления деятельности малого и среднего бизнесов. Еще в феврале первое место по количеству регистраций новых фопов занимал КВЭД Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность. Третью и четвертую позиции занимали категории Предоставление информационных услуг и Предоставление других индивидуальных услуг.

Opendatabot

Теперь же на первом месте по количеству новых регистраций оказался КВЭД Розничная торговля. Итого КВЭДы, связанные с розничной и оптовой торговлей, составили 37% от всех новых ФОПов в июне.