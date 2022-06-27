Харьковская ОВА: в результате ударов РФ погибли два человека

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Киевский и Шевченковский районы Харькова, Чугуевский и Харьковский районы области. В общей сложности за сутки погибли 2 женщины, 5 мирных жителей ранены.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ночью в Харькове российская ракета попала во двор школы. В результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание. Пострадавших нет.

В Чугуевском районе в результате обстрелов россиян погибли 21-летняя и 57-летняя женщины. Еще 2 человека ранены. Снаряды попадали по хозяйственным сооружениям, поврежден уличный газопровод.

В Харьковском районе в течение суток из-за российских обстрелов получили травмы еще 3 гражданских.