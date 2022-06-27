В Киев приехала президент Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду в понедельник, 27 июня, прибыла в Киев. Об этом сообщает пресс-служба.

"Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве. В течение дня глава государства посетит Бородянку, Бучу и Ирпень, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским" , - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Майя Санду и Владимир Зеленский обсудили по телефону заседание Евросовета, на котором 23 июня лидеры согласились предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

После этого СМИ сообщили о готовящемся визите президента Молдовы в Киев.