Предприниматели объяснили, почему украинская продукция дороже польской

Глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич считает, что польское налоговое законодательство более прогрессивно, а украинские власти только прикрываются европейскими нормами. Бизнес включает в цену все риски, сообщает UBR.

Комментируя заявления Минфина о том, что ведомство выступает против введения правила начисления НДС по оплате, а не по первому событию, так как это противоречит европейским законодательным декларациям, он назвал такие заявления манипулятивными.

"Минфин не читал этих деклараций. Они ж "тут – читаем, тут – рыбу заворачиваем". Они же выдергивают только те положения, которые им нужны и на них опираются. Возьмите тогда и полностью имплементируйте польское законодательство, полностью польский налоговый кодекс. Это манипулирование уже не смешно" , – рассказал Сергей Доротич.

По его словам, принцип начисления НДС по оплате облегчит положение бизнеса и сэкономит его средства, а в результате уменьшит затраты каждого украинца.

"Процент этого кредитования государства закладывается в цену товара, а потом все украинцы говорят, а почему у нас такое дорогое. Почему у нас дорогое молоко, почему продукты питания не дешевле польских? Там государство кредитует, отсрочивает уплату вообще НДС на три года малому бизнесу" , – считает бизнесмен.

Таким образом в Европе государство идет навстречу бизнесу, в то время как украинские государство, наоборот, использует бизнес, чтобы тот фактически кредитовал государственный бюджет за счет принципа "НДС с первого события".