Предприниматели объяснили, почему украинская продукция дороже польской
Глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич считает, что польское налоговое законодательство более прогрессивно, а украинские власти только прикрываются европейскими нормами. Бизнес включает в цену все риски, сообщает UBR.
Комментируя заявления Минфина о том, что ведомство выступает против введения правила начисления НДС по оплате, а не по первому событию, так как это противоречит европейским законодательным декларациям, он назвал такие заявления манипулятивными.
"Минфин не читал этих деклараций. Они ж "тут – читаем, тут – рыбу заворачиваем". Они же выдергивают только те положения, которые им нужны и на них опираются. Возьмите тогда и полностью имплементируйте польское законодательство, полностью польский налоговый кодекс. Это манипулирование уже не смешно", – рассказал Сергей Доротич.
По его словам, принцип начисления НДС по оплате облегчит положение бизнеса и сэкономит его средства, а в результате уменьшит затраты каждого украинца.
"Процент этого кредитования государства закладывается в цену товара, а потом все украинцы говорят, а почему у нас такое дорогое. Почему у нас дорогое молоко, почему продукты питания не дешевле польских? Там государство кредитует, отсрочивает уплату вообще НДС на три года малому бизнесу", – считает бизнесмен.
Таким образом в Европе государство идет навстречу бизнесу, в то время как украинские государство, наоборот, использует бизнес, чтобы тот фактически кредитовал государственный бюджет за счет принципа "НДС с первого события".
"Например, вы везете товар, вы его отгрузили, денег не получили, а налоги заплати. А через три месяца получите эти деньги. Считайте, что нужно заложить индекс инфляции как минимум за эти три месяца, чтобы оно хотя бы в ноль вышло, рисковые деньги, будет оно потом продано или нет. А так, конечно, это уменьшит розничные цены, облегчит работу бизнеса. Выиграют все, выиграет государство, выиграет каждый украинец, выиграет каждый предприниматель", – считает Сергей Доротич.