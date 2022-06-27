Страны ЕС заполнят газовые хранилища к зиме, защитив их от РФ

Европейский союз одобрил новый Регламент о хранении газа, который обязывает заполнить газохранилища на 80% к 1 ноября. Теперь они будут считаться критически важной инфраструктурой.﻿ Об этом, со ссылкой на Еврокомиссию, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"В условиях угрозы перебоев с поставками со стороны России Регламент ЕС по хранению газа требует, чтобы европейские запасы газа были пополнены до наступления зимы, а управление ими было защищено от вмешательства извне" , – говорится в сообщении.

В частности, новые правила потребуют от стран-членов ЕС заполнить хранилища до 80% вместимости к ноябрю 2022 года, а в последующие годы – до 90%.

Государства-члены, не имеющие инфраструктуры хранения, должны согласовать двусторонние договоренности о хранении достаточных количеств для их использования в соседних странах в духе солидарности.

Газохранилища будут считаться критически важной инфраструктурой, и все операторы хранилищ в ЕС должны будут пройти новый процесс сертификации, чтобы снизить риски вмешательства извне.