Кабмин определил даты начала и окончания 2022/23 учебного года

Кабинет министров принял постановление о начале учебного года во время действия правового режима военного положения в Украине. Школы откроются 1 сентября.﻿ Об этом, со ссылкой на постановление от 24 июня 2022 г. № 711, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Установить продолжительность 2022/23 учебного года с 1 сентября 2022 г. по 30 июня 2023 года" , - говорится в документе.

Постановлением поручается областным и Киевской городской военным администрациям вместе с учредителями учреждений образования обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой отдельной административно-территориальной единице.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Он отметил, что на прифронтовых и оккупированных территориях вернуться к очному обучению невозможно, поэтому там продолжится онлайн-формат.