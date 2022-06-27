Мэр: гуманитарная ситуация в Северодонецке остается сложной

Захватчики пытаются устанавливать оккупационную власть. В городе остается сложная ситуация с условиями проживания людей. Обеспечение питьевой водой и питанием – критические. Об этом на брифинге сообщил городской голова Северодонецка Александр Стрюк, сообщает Левый берег.

“В городе находятся российские военные, они пытаются устанавливать оккупационную власть. Назначают то одного коменданта, то другого. Пытаются создать некий актив города. По поступающей информации в городе достаточно сложная гуманитарная ситуация, с продуктами и условиями проживания людей. В настоящее время восстанавливать инфраструктуру города невозможно. Все обещания по наведению быстрого порядка – это выдача желаемого за действительное” , – заявил он.

Мэр города подчеркнул, что в настоящее время первая медицинская помощь раненым в городе еще может оказываться. В последние месяцы были созданы минимальные запасы лекарств. Однако проблемы с питьевой водой и питанием действительно критичны. Подвоз гуманитарной помощи не происходит на постоянной основе.

По его словам, ВСУ и Нацгвардия почти четыре месяца героически пытались сдержать огромную силу оккупационных войск. Переправка наших военных после решения об отводе войск проходила через реку, поскольку пока не функционирует ни один мост.

Отмечается, что переправка происходила благодаря подручным мерам и довольно сложно. Хотя почти все подразделения вышли со средствами, которые у них были.

Стрюк добавил, что местные жители могут эвакуироваться только на оккупированные территории. По его оценкам, до отвода войск в городе оставалось 7-8 тыс. украинского населения.