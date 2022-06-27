В Турции заявили о создании оперативного центра для вывоза зерна из Украины
Турция продолжает говорить об успехах в переговорах для вывоза украинского зерна, в ходе которых был достигнут консенсус по созданию операционного центра. Об этом, со ссылкой на интервью главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Он заявил, что Турция пытается наладить контакты между сторонами, чем исполняет роль посредника.
"Мы взяли на себя роль посредника, и в результате контактов был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что корабли, груженные зерном, будут выведены как можно скорее. Мы придаем большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых несчастных случаев", - сказав Алтун.
При этом он отметил, что руководство Турции "с осторожным оптимизмом" смотрит на перспективы вывоза зерна из Украины.
Напомним, что ранее в Турции уже заявляли об успешных переговорах с Россией по разблокировке украинских морских портов.
Однако в МИД Украины ответили, что договоренности для проведения четырехсторонних переговоров еще не достигнуты.