Столтенберг: РФ не сможет захватить Таллин

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал существенно увеличить обороноспособность стран Балтии и заявил, что России не удастся захватить Таллин вопреки опасениям Эстонии. Об этом, со ссылкой на Financial Times, сообщает Корреспондент.

По словам Столтенберга, Россия не сможет захватить столицу Эстонии Таллинн, "точно так же, как они не смогли захватить город Киркенес на севере Норвегии или Западный Берлин во время войны".

Генсек НАТО заявил, что новый военный план, который будет согласован на ежегодном саммите лидеров альянса на этой неделе, резко улучшит его восточную оборону, переместив фокус по сдерживанию на полную оборону союзнических территорий.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждала, что по нынешней доктрине страны Балтии будут "стерты с карты" в случае нападения России до того, как НАТО попробует контратаку с целью их освобождения через 180 дней.

"Я понимаю, что она (Кая Каллас - ред) хочет большего присутствия НАТО и я могу ей это обещать" , - сказал Столтенберг.

Он добавил, что альянс сможет при необходимости защитить страны Балтии.