NYT: лидеры стран G7 близки к ограничению цен на российскую нефть

Лидеры стран Группы Семи близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, что уменьшит доходы государства-агрессора от его продаж до момента вступления в силу эмбарго на морскую нефть из РФ.﻿ Об этом, ссылаясь на New York Times, сообщает Экономическая правда.

Таким образом, страны стремятся стабилизировать мировые рынки нефти и надеются снизить на них цены. В случае ограничения цены (установки прайс-кепов) российская нефть сможет и дальше поступать к потребителям во всем мире, хотя богатые демократии все чаще вводят эмбарго против нефти из РФ в своих странах.

Даже при принципиальной договоренности, министрам финансов стран G7 еще необходимо будет согласовать детали того, как такой план будет реализован.

Соединенные Штаты уже ввели запрет на российскую нефть, а европейские союзники в ближайшие месяцы пытаются запретить импорт морской российской нефти (но временно покинуть трубопроводную) и сократить импорт газа до конца года.

Любые ограничения цен не будут препятствовать действующим запретам, а будут применяться к приобретенной нефти, пока эти запреты не вступят в силу.

Несмотря на то, что российский экспорт нефти существенно упал из-за санкций, ее доходы от продажи нефти выросли из-за роста цен на топливо. Как следствие, потребители во всем мире столкнулись с высокими ценами или нехваткой горючего. Эта комбинация заставила лидеров G7 искать пути того, как снизить российские нефтяные доходы, и при этом снизить давление на цены на энергоносители.