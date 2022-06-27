Зеленский выступил на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции выступил на саммите Большой семерки. Попросил системы противовоздушной обороны, дополнительных санкций в отношении России и гарантий безопасности, сообщает Украинская правда.

По данным СМИ, выступая на саммите в Баварских Альпах, президент Украины также попросил помощи в экспорте зерна из Украины и помощи в восстановлении страны.

Зеленский в своем Twitter отметил еще, что поблагодарил международных партнеров за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением и выступил за ограничения цены на российскую нефть.

"Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор".

Лидеры стран "Большой семерки", по информации издания Bloomberg, в итоговом заявлении саммита хотят объявить о своем обязательстве оказывать бессрочную поддержку Украине для ее защиты против российской агрессии.