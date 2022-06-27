В Кремле не согласны с утверждениями о дефолте в России

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о якобы "неправомерности" утверждений о дефолте России по внешним обязательствам. Его слова приводят росСМИ, сообщает УНН.

"Эти утверждения о дефолте в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен, а тот факт, что Euroclear (международный депозитарий – ред.) удержал эти деньги, не довел их до получателя, это уже не наши проблемы" , - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

По его мнению, якобы "нет никаких оснований называть сложившуюся ситуацию дефолтом", у Путина не согласны с такой трактовкой произошедшего.

"Нет, не согласны" , - сказал он, комментируя соответствующую публикацию агентства Bloomberg.

В ночь на 27 июня агентство Bloomberg сообщило о том, что Россия имеет дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией западных санкций, закрывших путь для платежей зарубежным кредиторам.