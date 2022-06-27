В НБУ назвали причины роста курса доллара

Члены Совета по финансовой стабильности Украины обсудили крайне негативные последствия для макроэкономической стабильности от чрезмерного монетарного финансирования дефицита госбюджета. Заседание состоялось 23 июня.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу НБУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Такие последствия наиболее наглядно проявляются во влиянии на валютный рынок. Выпущенные в обращение гривны попадают на валютный рынок, давят на обменный курс" , – говорится в сообщении.

НБУ для удовлетворения спроса на валюту постоянно проводит интервенции, объем которых ежемесячно увеличивается, что истощает международные резервы.

"Такое сокращение международных резервов пока не компенсируется международной помощью. Если через эмиссионное финансирование бюджета международные резервы НБУ иссякнут, это создаст угрозу значительной девальвации валюты и стремительного ускорения инфляции. Со своей стороны, это усиливает риски для финансовой стабильности" , – говорится в сообщении.

По данным НБУ, по итогам января-мая 2022 года дефицит госбюджета был больше, чем за целый год в 2021 и 2020 годах. Доходы бюджета сократились (в том числе из-за льготного налогообложения импорта), в то же время расходы существенно выросли, прежде всего на военные нужды и социальные программы. На сегодня ежемесячные финансовые потребности правительства оцениваются в около 5 млрд долларов.