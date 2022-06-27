Данилов: ракетными обстрелами РФ хочет сломить сопротивление украинцев

Воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины – это тактика устрашения. Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

"Воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины – тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны. В 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту - бомбардировка сплотила и разозлила.

Рашистские бомбардировки Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и налеты Люфтваффе – украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели" , - говорится в сообщении.

Напомним, утром 26 июня ракета попала в 9-этажный жилой дом в Киеве. По состоянию на утро понедельника в больницах остаются четыре пострадавших, один человек погиб.