ВСУ обнародовали видео нового удара по позициям РФ на Змеином

ВСУ обнародовали видео нового удара по позициям РФ на Змеином
Фото: ОК Юг

Оперативное командование Юг обнародовало видео нового удара ВСУ по позициям российских войск на временно подконтрольном им острове Змеиный в Черном море, сообщает Новое время.

Сообщается о более 10 точных попаданиях по заданным целям.

В результате удара украинских военных противник понес серьезные потери в технике. В частности, был уничтожен зенитный пушечно-ракетный комплекс Панцирь-С1.

"Остальные результаты доразведываются", — говорится в описании к опубликованному видео.
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