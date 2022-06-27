ВСУ обнародовали видео нового удара по позициям РФ на Змеином

Оперативное командование Юг обнародовало видео нового удара ВСУ по позициям российских войск на временно подконтрольном им острове Змеиный в Черном море, сообщает Новое время.

Сообщается о более 10 точных попаданиях по заданным целям.

В результате удара украинских военных противник понес серьезные потери в технике. В частности, был уничтожен зенитный пушечно-ракетный комплекс Панцирь-С1.