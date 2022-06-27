ВСУ оттесняют врага на юге, оккупанты уплотняют рубежи отступления

Вооруженные силы Украины постепенно оттесняют врага на юге, оккупанты уплотняют рубежи отступления, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Мы продолжаем ведение боевых действий, противник уплотняет свои рубежи отступления, уже обустраивает не только второй, третий, но и запасные рубежи, потому что мы его понемногу оттесняем.

Тем не менее, периодически они пытаются восстановить свое положение и проводить такие небольшие вылазки, атаки, чтобы сместить нас с уже освобожденных территорий".

Гуменюк также сообщила, что враг использует тактику авиационных ударов и ракетных ударов в глубокий тыл.