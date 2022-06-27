ОВА: россияне нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу

Россияне нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Лунин сообщил, что в Кременчуге ракета попала в гражданский объект. По предварительным данным военной администрации, есть несколько пострадавших.

Сигнал воздушной тревоги в Полтавской области объявили около 15:40. Отменили тревогу в 16:05.

Сирены также звучали в Донецкой, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Одесской областях.

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