ОВА: россияне нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу
Россияне нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Лунин сообщил, что в Кременчуге ракета попала в гражданский объект. По предварительным данным военной администрации, есть несколько пострадавших.
Сигнал воздушной тревоги в Полтавской области объявили около 15:40. Отменили тревогу в 16:05.
Сирены также звучали в Донецкой, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Одесской областях.
Предыстория:
- Россияне неоднократно наносили ракетные удары по Кременчугу и Полтаве, в результате чего были жертвы среди гражданского населения.
- 24 апреля на Пасху российские оккупанты запустили девять крылатых ракет по Кременчугу, разрушив нефтеперерабатывающий завод. 12 мая россияне снова ударили ракетами по разрушенной инфраструктуре Кременчугского НПЗ.
- 18 июня российские ракеты третий раз попали в разрушенный Кременчугский НПЗ, а также разрушили ТЭЦ неподалеку.
- Инфраструктура Кременчугского НПЗ уничтожена. Правительство ожидает, что раньше 2023 возобновить его работу будет невозможно. Поскольку Кременчугский НПЗ был ключевым элементом логистики доставки топлива для потребителей, на автозаправках возникла нехватка топлива и очереди из автомобилей, а вскоре средняя цена на бензин существенно выросла.