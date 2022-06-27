PayPal продлил период без комиссий для украинцев

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил﻿, что международная платежная система PayPal продлила период, в течение которого будет обслуживать украинцев без комиссий, до сентября 2022 года.

По его словам, за три месяца работы PayPal украинцы создали более 200 тысяч аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на 200 млн долларов. С помощью этой системы украинцы могут поддерживать родных за границей и собирать пожертвования на армию со всего мира.

Он также отметил, что следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов.