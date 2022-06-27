Экс-президенту Молдовы предъявили новые обвинения в превышении полномочий

Экс-президенту Молдовы Игорю Додону предъявили новые обвинения в превышении должностных полномочий, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает генпрокуратура Молдовы.

Додона обвиняют в совершении преступления, связанного с превышением должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы.

Речь идет об уголовном деле "Энергоком", которое касается незаконной закупки электроэнергии в течение 2008-2009 годов. Тогда Додон занимал должность министра экономики. Он помог оформить импорт через посредническую компанию.

Благодаря мошеннической схеме из бюджета страны было похищено 12 млн долларов.

Напомним, 24 мая бывший президент Молдовы Игорь Додон был задержан по делу о коррупции и государственной измене.

Уже через два дня суд отправил Додона под домашний арест.