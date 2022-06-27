Мэр: в Одессе частично откроют пляжи

Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал открыть часть пляжей для купания и отдыха, установив специальные сети, сообщает Украинская правда.

Об этом Труханов сообщил в интервью польскому телеканалу Polsat News.

По словам мэра, сегодня пребывание людей на пляжах небезопасно.

Но поток отдыхающих с каждым днём растёт, а силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной варты "не справляются с таким огромным количеством людей".

"Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки".

На пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в воде погиб отдыхающий.