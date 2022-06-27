Прокуратура: в Донецкой области оккупанты убили одного и ранили 5 местных жителей

В селе Новолуганское в Донецкой области оккупанты убили одного и ранили 5 местных жителей, которые готовили еду на улице, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

"По данным следствия, 26-27 июня 2022 года вооруженные силы РФ ударили из реактивной артиллерии по Краматорскому, Покровскому и Бахмутскому районам Донецкой области.

В частности, в с. Новолуганские российские захватчики ранили шестерых гражданских лиц, которые при отсутствии в селе водо-, газо- и электроснабжения готовили еду на улице, вблизи своих домов. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения и минно-взрывные травмы, один из них впоследствии скончался в больнице".

Также сообщается, что мишенями для оккупантов стали города Бахмут, Торецк и Константиновка, села Катериновка, Малиновка, Клищиевка и Ягодное.

Мощными вражескими атаками разрушены многие жилые дома, повреждены учебное заведение, хозяйственные и другие сооружения, произошло возгорание лесопосадки и поля с пшеницей.

О гибели мирного жителя в Новолуганском сообщал в воскресенье глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.