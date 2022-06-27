Лидеры G7 потребовали от России вернуть домой депортированных украинцев

Лидеры G7 потребовали от России вернуть домой депортированных украинцев

Лидеры стран G7 потребовали от России вернуть домой депортированных украинцев, сообщает Новое время.

Об этом говорится в совместном заявлении.

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно разрешила безопасное возвращение украинских граждан, часто силой вывезенных в Россию без их согласия", — отметили там.

Лидеры стран G7 также призвали Кремль соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву.

"Мы призываем Россию немедленно обеспечить безопасный, быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ и наладить работу безопасных проходов, позволяя доставить гуманитарную помощь в осажденные города, а гражданских лиц — в безопасное место назначения по их выбору", — резюмировали там.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.

20 июня вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сославшись на данные украинской разведки, заявила, что Россия принудительно депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч украинских граждан.

По ее словам, 240 тысяч депортированных — дети, 2 тысячи из них — дети-сироты.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал депортацию детей из Украины одним из самых подлых преступлений российских оккупантов.

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