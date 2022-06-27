Зеленский об ударе в ТРЦ Кременчуга: число жертв невозможно даже представить

Президент Владимир Зеленский отреагировал на попадание российской ракеты в торговый центр Кременчуга, в результате которого погибли многие, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить.

Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так слит оккупантов.

Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно".

Обновлено: Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал "Украинской правде", что удар по Кременчугу Россия нанесла ракетой Х-22, выпущенной из дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.

Позже заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко соо ﻿ бщил, что уже известно о двух погибших и 20 раненых.

"На данный момент известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли. Спасательная операция продолжается".

27 июня россияне нанесли ракетные удары по торговому центру в Кременчуге, в результате чего есть погибшие.