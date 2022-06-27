Подоляк об обстреле Кременчуга: Россия намеренно ударила по ТЦ

В понедельник, 27 июня, Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находились более тысячи человек. В Офисе президента заявили, что Россия убивает, потому что ей это нравится, сообщает Новое время.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Комментируя сегодняшний обстрел со стороны оккупантов, он добавил, что Россия — государство-террорист.

"Россия намеренно бьет ракетой в торговый центр, где находятся более тысячи мирных людей. Просто посреди дня. Просто потому, что она хочет убивать. Чтобы залить все украинской кровью. Россия — это государство-террорист. Россия ведет самую отвратительную войну" , — заявил он.

Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. В момент удара там находилось около тысячи человек. Сообщается о множестве жертв.

На данный момент известно о 20 раненых, из них девять в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что два человека погибли.