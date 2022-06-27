Минфин: инфляция достигла 18%, Украина покрывает 62% бюджета без трат на войну

В мае в Украине уровень инфляции вырос до 18%, а украинское государство на сегодня покрывает только 62% госбюджета без учета расходов на боевые действия, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью испанскому изданию El Pais со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Мы покрываем всего около 62% государственного бюджета, и это без учета военных расходов. Инфляция в мае достигла 18%" , — сказал он.

По словам министра, ущерб от войны уже составил около $103,9 млрд. Например, только разрушение жилых домов нанесло Украине ущерб в $39 млрд.

Украина тратит на войну $5 млрд в месяц. Марченко отметил, что Украина нуждается и в финансовой помощи.

"Мы получили финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения, но поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов. У нас есть определенные договоренности и поддерживаем коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени. А средства нам нужны уже сейчас" , – подчеркнул Марченко.

Как сообщалось, 24 июня Европейский совет по итогам саммита принял решение предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро.