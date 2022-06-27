ОВА: войска РФ продолжают обстреливать Харьков и область, есть пострадавшие

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковскую область, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.

"Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке" , — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрелов за медицинской помощью обратились трое мирных жителей.

В администрации призвали жителей Харьковской области не игнорировать сигналы тревоги.