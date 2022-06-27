Генштаб: в ближайшее время ожидают очередные ракетные пуски из Беларуси

Украинская разведка располагает данными, что в ближайшее время по Украине будут в очередной раз запущены ракеты с территории Беларуси, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 27 июня.

На Волынском и Полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск.

Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси. Еще раз призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

На Сиверском направлении подразделения российской армии продолжают находиться на позициях в приграничных районах Брянской и Курской областей. Из минометов россияне обстреляли на Сумщине населенные пункты Покровка и Стариково, а из реактивной артиллерии вели огонь по Порозкам и Верхней Пожни.

На Харьковском направлении оккупанты пытались восстановить утраченные позиции и вели штурм в направлении Дементиевки. Однако успеха не имел и отошел. Также украинские защитники остановили наступление захватчиков по направлениям Довгаловки и Залимана.

На Слобожанском направлении противник проводил разведкой боем, чтобы найти слабые места в позициях сил обороны ВСУ. Россияне держат оборонительные рубежи и стараются не допустить продвижения украинских военных.

Кроме того, российские военные проводят оперативную маскировку и пытаются ввести в заблуждение подразделения ВСУ, размещая деревянные макеты танков.

На Славянском направлении россияне продолжали обстрелы и пытались улучшить тактическое положение войск, чтобы подготовиться к наступлению в направлении Барвенкового и Славянска. С Довгенького россияне начали штурм Мазановки, однако подверглись решительному отпору украинских защитников и, понеся потери, отступили.

На Донецком направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках окружения Сил обороны в районе города Лисичанск, пытается блокировать город с юга и юго-запада. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Соледар.

Враг вел наступление в направлении Волчоярка - Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении совершает обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Берестово, Клиново, Бахмут, Вершина и Майское.

Наши воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда – Клиново. В обоих случаях оккупанты отошли.

Враг имеет частичный успех на направлении Роты – Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях без существенных изменений. Россияне продолжают вести обстрелы населенных пунктов, чтобы сковать подразделения ВСУ с целью недопущения их опрокидывания на другие направления.

Вблизи Красногоровки россияне нанесли авиационный удар. Из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты вели огонь по окрестностям Песков, Авдеевки, Екатериновки, Красного и Малиновки.

Украинские воины остановили наступление захватчиков в направлении Петровское - Шевченко и отбросили их обратно.

На Южнобужском направлении войска агрессора продолжали обстрелы позиций ВСУ по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии. Украинская разведка не исключает попытки ведения штурма со стороны кафиров на отдельных направлениях, чтобы выйти на административные границы Херсонской области.

В акватории Черного моря противник содержит два носителя крылатых ракет типа "Калибр", которые находятся в боевой готовности к запуску по территории Украины.

По состоянию на утро 27 июня, ВСУ уничтожили более 35 тысяч российских оккупантов, 1 552 российских танка, 3 687 боевых бронированных машин, 771 артиллерийскую систему, 101 систему противовоздушной обороны и 636 беспилотников.