Санду: Молдова сообщит Украине об угрозе со стороны Приднестровья
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что власти страны сейчас не видят угроз для Украины со стороны оккупированного Россией Приднестровья, сообщает Новое время.
Во время брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, 27 июня, Санду подчеркнула: власти Молдовы внимательно отслеживают ситуацию и в случае чего будут информировать украинских партнеров:
«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию в Приднестровье… Мы хотели бы убедиться, что не возникнет ситуация, которая может дестабилизировать дальнейшую обстановку. Наши институты продолжают отслеживать ситуацию и, конечно, если случится что-то, что будет вызывать обеспокоенность, мы будем принимать меры и информировать наших партнеров».
Владимир Зеленский во время брифинга сказал, что в случае «пощечины» со стороны Приднестровья Украина ответит ударом.
Майя Санду приехала в Украину 27 июня и в том числе посетила разрушенные россиянами Бородянку, Ирпень и Бучу Киевской области.