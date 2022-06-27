Полиция: в Херсонской области оккупанты похитили депутата облсовета и его сына

Оккупанты похитили депутата Херсонского областного совета и его сына, который является депутатом поселкового совета, а в Новой Каховке – руководителя одного из учебных заведений, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

"В Новой Каховке с рабочего места российские военные похитили руководителя одного из учебных заведений города, местонахождение мужчины неизвестно.

Военные страны-агрессора похитили депутата облсовета и его сына, являющегося депутатом поселкового совета. Сейчас местонахождение мужчин неизвестно".

Также сообщается, что во временно оккупированном с.Змиевка Бериславского района военнослужащие РФ похитили местного жителя. По имеющейся информации, оккупанты пришли домой к 30-летнему мужчине, посадили его в автозак и увезли в неизвестном направлении. Местонахождение пропавшего сейчас неизвестно.

Кроме того, во время несения службы на деоккупированной территории Кочубеевской территориальной общины полицейские установили, что российские военные захватили в плен 54-летнего местного жителя. Мужчину более суток содержали в подвальном помещении почтового отделения, которое превратили в пыточную. Оккупанты проводили допросы мужчины, били по разным частям тела, после чего отпустили.

Также полиция сообщает, что в Заградовке 53-летний мужчина подорвался на кассетной мине на собственном поле. Его доставили в больницу города Кривой Рог с диагнозом: минно-взрывная травма и обломочное ранение левой ноги.

Всего за сутки полиция Херсонской области зафиксировала 6 военных преступлений российской армии против мирного населения.