СБУ: в Украине арестовано российское имущество на более чем 4 млрд грн

В Украине наложен арест на имущество украинских "дочек" российских финансово-промышленных групп на сумму 4,5 млрд грн, среди которых - корпорация "Ростех", алюминиевая компания "РусАл" и нефтяной холдинг "Татнефть", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности.

Так, аресты наложены по материалам СБУ, и в результате следственных действий заблокированы активы 9 украинских предприятий, принадлежавших Ростеху, РусАлу и Татнефти.

Помимо промышленных мощностей арестовано 70 объектов недвижимости, в том числе имущественных комплексов и земельных участков этих бизнес-структур.

"Установлено, что они скрыто выводили полученные прибыли в РФ для финансирования войны против Украины. Для этого использовали разветвленную сеть аффилированных оффшорных компаний. Сейчас продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу нашего государства", – сообщили в СБУ.

Досудебное расследование проводится следователями СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напоминаем:

В конце апреля суд по ходатайству прокуроров ОГП арестовал акции и имущество ООО "Глуховский карьер кварцитов", принадлежащее кипрскому "Русалу" российского олигарха Олегу Дерипаске.