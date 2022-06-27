Джонсон отреагировал на ракетный удар РФ по торговому центру в Кременчуге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге в понедельник, 27 июня, при котором погибли по меньшей мере десять человек, сообщает Новое время.

Как сообщает The Guardian, во время встречи лидеров Большой семерки Джонсон подчеркнул: ужасающее нападение «снова показало масштаб жестокости и варварства», до которого опустится российский диктатор Владимир Путин.

"Мы снова мысленно с семьями невинных жертв в Украине. Путин должен понимать, что его поведение не принесет ничего, кроме укрепления решимости Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется" , — сказал британский премьер.

По состоянию на 19:30, в результате ракетного удара погибли десять человек. 21 пострадавшего госпитализировали, еще 29 — оказали помощь без госпитализации. По данным Воздушных Сил ВСУ, российские оккупанты нанесли удар ракетами Х-22, выпущенными с бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты проводили пуски из Курской области.

Последствия ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

В ГСЧС сообщали, что российские снаряды попали в одноэтажное здание торгового центра, он загорелся. Площадь пожара — 10 тыс. 300 кв. м, на месте работают 130 спасателей.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.