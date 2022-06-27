Посол США осудила ракетный удар РФ по торговому центру Кременчуга

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине, в частности, за ракетный удар по Кременчугу 27 июня, сообщает Новое время.

На своей странице в Twitter она подчеркнула, что в ужасе от фото, на которых запечатлены последствия обстрела ТРЦ в Кременчуге.

"Ужасные сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за его зверства в Украине" , — написала она.

Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. В момент удара там находилось около тысячи человек. Пока известно о десяти жертвах и 40 раненых.