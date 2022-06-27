Шольц: в отношениях с Россией возврата уже не может быть
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что отношения с Россией уже не могут вернуться к уровню, существовавшему до полномасштабного российского вторжения в Украину, сообщает Европейская правда.
Как сообщает Zeit, об этом Шольц заявил в видеообращении по итогам второго дня саммита "Большой семерки" в Германии.
"В отношениях с Россией нельзя вернуться во времени до российского нападения на Украину", – заявил он.
Канцлер Германии также подчеркнул, что из-за войны в Украине международные отношения испытывают длительный и глубокий удар, а Россия нарушила все международные соглашения о сотрудничестве между государствами.
Шольц отметил, что президент Украины Владимир Зеленский наглядно изобразил ситуацию в Украине и поблагодарил за международную поддержку, которая потребуется еще долгое время в будущем.
"Мы все продолжим поддерживать Украину в ее обороне от России", – сказал канцлер.
Ранее Шольц отметил, что ведущие демократические и экономические государства хотят еще больше усилить давление на президента России Владимира Путина из-за войны в Украине.
Лидеры стран Группы семи по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется.
В саммите G7 принял участие президент Владимир Зеленский, который в видеообращении поблагодарил за уже оказанную поддержку и рассказал о шагах, которых ожидает в будущем.