Медведев угрожает "перекрыть кислород" странам Балтии из-за Калининграда

Российская Федерация может предпринять такие меры из-за запрета транзита грузов в Калининградскую области, которые "перекроют кислород" странам Балтии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит интервью замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева для aif.ru.

По его словам, Москва не будет обращать внимание на объяснения Литвы, которая лишь исполняет решение Европейского союза о санкциях.

"Скажем прямо, ограничение транзита - часть той самой "войны по доверенности", которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими" , - подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что часть возможных ответных шагов носит экономический характер и "способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия". Кроме того, не исключено принятие ассиметричных мер.

Напомним, ранее стало известно, что во исполнение санкций Евросоюза против России литовская сторона отрезала Калининградскую область от железнодорожных поставок товаров, на которые распространяются ограничения.